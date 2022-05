Mit Video. Nach zwei Jahren coronabedingter Pause stehen die Verantwortlichen des Vespa Clubs Bruck wieder in den Startlöchern. Am 16. Juli kommen Hunderte Roller am Brucker Hauptplatz zusammen und sammeln Spenden für den guten Zweck.

Zwei hürdenreiche Jahre hat das Brucker Vespatreffen des Vespa Clubs hinter sich: Eigentlich hätte die beliebte Veranstaltung im Sommer 2020 zum fünften Mal über die Bühne gehen sollen, der Ausbruch der Coronapandemie vereitelte aber sämtliche Pläne. Selbiges galt, nach begonnenen Planungsarbeiten, für den Sommer 2021.

Nun soll es aber endlich wieder so weit sein, und die Motoren der Vespen sollen ein fünftes Mal am Brucker Hauptplatz knattern: Peter Harrer, Obmann des Vespa Clubs, hat sich mit seinen Mitstreitern Peter Erlsbacher und Andreas Binder ein buntes Programm überlegt, um den Halbrunden und die Rückkehr der Roller und des italienischen Flairs am 16. Juli gebührlich zu feiern.

Karitatives Kult-Treffen

Die drei stehen sozusagen in den Startlöchern und sind nach den beiden entbehrungsreichen Jahren mehr als bereit für ein weiteres Kult-Treffen in der Kornmesserstadt. Das gemeinsame Fahrerlebnis, das Sammeln für den guten Zweck und ein passendes, unterhaltsames Rahmenprogramm sollen auch heuer im Mittelpunkt der Veranstaltung stehen und Besucher und Vespa-Liebhaber aus nah und fern nach Bruck bringen. Geplant ist etwa, nach dem Zusammenkommen auf dem Hauptplatz, eine Ausfahrt an den Grünen See in Tragöß. Das Nachmittagsprogramm, wiederum am Brucker Hauptplatz, wird durch Kulinarik und Musik von drei Musikgruppen abgerundet.

Gesammelt wird in diesem Jahr, wie auch in den Jahren davor, für Menschen, denen das Schicksal nicht gut mitgespielt hat. Auf diese Art konnten in den vergangenen Jahren bereits über 20.000 Euro gesammelt werden.

Heuer werden die Spenden für den Brucker Andreas Funkl gesammelt, der nach einem Badeunfall querschnittsgelähmt ist und auf den Rollstuhl angewiesen ist. Außerdem soll Gerhard Kleinhofer geholfen werden. Auch er sitzt nach einem schweren Schlaganfall im Rollstuhl.

"Unser Antrieb ist es, Menschen, die vom Leben besonders hart getroffen wurden, unter die Arme zu greifen und ihnen den Alltag zu erleichtern", sagt Organisator Peter Harrer auf die Frage, warum der Vespa Club sich für hilfsbedürftige Personen engagiert. Aus diesem Grund sei die Freude groß, wieder ein Treffen veranstalten zu können. Und weiter: "Eine Vespa ist ja ein Augenschmaus – die passt einfach zu Bruck!"