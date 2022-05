Ein Großeinsatz ereignete sich am Dienstagabend am Brucker Minoritenplatz, wo der Besitzer eines Friseursalons Rauch wahrnahm, der unter der geschlossenen Tür eines Nebenraumes in den Salon drang. Als der Mann die Tür öffnete, schlugen ihm bereits Flammen und dichter Rauch entgegen. Die daraufhin sofort alarmierte FF Bruck-Stadt traf mit den ersten Fahrzeugen bereits wenige Minuten später am Ort des Geschehens ein - schon bei der Anfahrt durch die Stadt war die starke Rauchentwicklung wahrnehmbar - und konnte mit einem Erstangriff ein Übergreifen auf das gesamte Gebäude erfolgreich verhindern.