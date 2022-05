Zwei Jahre lang war es coronabedingt still um das Zeltfest Mürzhofen, am kommenden Wochenende gibt die Traditionsveranstaltung aber ein Comeback. Schon die Ankündigung der Auftritte von Katja Krasavice und Melissa Naschenweng sorgte Anfang Februar für großes Echo, seitdem stieg die Vorfreude bei den Veranstaltern ebenso Woche für Woche an wie bei den Fans. Ist das heurige Zeltfest von 3. bis 5. Juni doch ein besonderes, gefeiert wird in Mürzhofen nunmehr seit bereits einem halben Jahrhundert.