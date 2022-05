Wer eine Reise tut, hat viel zu erzählen. Nimmt man besagte Reise dann mit dem Fahrrad in Angriff, ist das Abenteuer gleich deutlich größer. Den Beweis dafür traten am Wochenanfang auch jene neun Teilnehmer an, die sich dem "Mürztaler Charity Race" – kurz MCR – stellten und in der Nacht von Sonntag auf Montag die 385 Kilometer vom Sportplatz St. Marein nach Lignano in Angriff nahmen. Ihr Ziel, diese Strecke bis Montagabend zurückzulegen, haben die Teilnehmer jedenfalls geschafft. "Es war richtig cool, aber sehr intensiv. Je länger die Fahrt dauerte, desto ruhiger wurde es aber auf den Rädern", sagt Initiator Christoph Nicht. Vor allem die letzten 25 Kilometer stellten die Teilnehmer vor allem auf mentaler Ebene vor eine Herausforderung.