Gleich zweimal binnen 24 Stunden schaute Kulturlandesrat Christopher Drexler im Krieglacher Veranstaltungszentrum (VAZ) vorbei. Am Sonntag bestaunte er noch die jungen Musiker, die beim diesjährigen Josef-Peyer-Preis eine Talentprobe abgaben. "Die Vielfalt, die da geboten wird, wollen wir unbedingt erhalten." Deshalb kam Drexler schon am Montag erneut ins VAZ, wo die Regionalkonferenz zur Kulturstrategie 2030 auf dem Programm stand. In acht derartigen Konferenzen, die sich quer durch die Steiermark ziehen, will Drexler herausfinden, wie sich Hochkultur, Volkskultur und die freie Szene künftig auf Augenhöhe begegnen können.