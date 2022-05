Wer am Montagmorgen in mehreren Geschäften in St. Marein und St. Lorenzen einkaufte, fand dort nicht nur Artikel des täglichen Bedarfs vor, sondern auch ein besonders begehrtes Gut. Schließlich startete am Montag die Anmeldung für den diesjährigen Mürztaler 3er-Marsch, der nach coronabedingter Zwangspause am 11. Juni über die Bühne geht. "Wir merken einfach, dass die Leute ausgehungert sind und sich um soziale Kontakte reißen", sagt Günther Ofner, Bürgermeister in St. Marein.