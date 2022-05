Bruck/Mur: Feuer neben Teststraße in leer stehendem Schulgebäude

Am Samstagvormittag kam es zu einem Feuer in der ehemaligen Bildungsanstalt für Kindergartenpädagogik in Bruck an der Mur. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Verletzt wurden niemand, es entstand Sachschaden.