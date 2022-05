Wer in den letzten zwölf Monaten auf der Hauptstraße zwischen Bruck und Kapfenberg unterwegs war, stellte sich unweigerlich eine Frage: Was wird auf dem Grundstück gebaut, das sich schräg gegenüber der Firma Grill befindet und einst mehrere Wohnhäuser beheimatet hat? Mit Fortdauer der Bauarbeiten kam – gelbes – Licht ins Dunkel, am Freitag wurde der neue Stützpunkt des ÖAMTC feierlich eröffnet. "Wir haben zeitlich keine Verzögerung und auch preislich sind wir fast auf Linie geblieben", sagte Direktor Paul Fernbach. In Anbetracht der aktuellen Situation wahrlich kein einfaches Unterfangen, gleichzeitig galt ein Hauptaugenmerk während der Bauarbeiten auch der Photovoltaik.