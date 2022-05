Der Spatenstich der neuen Sonderkrankenanstalt für Stoffwechselerkrankungen in Mürzzuschlag sorgte Anfang Mai für Verwunderung innerhalb der Bevölkerung. Fand dieser doch gänzlich ohne mediale Beteiligung statt, auch mit Details hielt sich die Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter, Eisenbahnen und Bergbau (BVAEB) zurück. In Anbetracht des großen Investitionsvolumens von 20 bis 30 Millionen Euro machte sich der eine oder andere Mürzzuschlager Sorgen, die aktuell steigenden Kosten und der Mangel an Fachkräften könnten das Projekt merklich verzögern.