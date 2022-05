Die Gäste am Flughafen Graz-Thalerhof staunten nicht schlecht, als sie am Dienstagabend jenen Empfang mitbekamen, der zwei Perneggern auf ihrem Weg nach Hause bereitet wurde. Die beiden Extremsportler Jörg Gratzl und Michael Bruggraber hatten sich in Las Vegas einem acht Kilometer langen Lauf mit Kraftübungen gestellt, wurden mit Bronze bei der Hyrox-WM belohnt und nun von 20 Familienmitgliedern und Freunden in Graz willkommen geheißen. "Das war ein Wahnsinn, sie waren mit Ziehharmonika, Ratschen und Trompeten da", sagt Gratzl.