Am Donnerstagvormittag wurde wohl ein Kindheitstraum des Brucker Bürgermeisters Peter Koch und vieler anderer Männer wahr: An diesem Tag erhielt die Stadt Bruck nämlich einen über 500 Meter langen Zug, der 75 Container auf 25 Waggons umfasst – "so wie der Zug aus meinen Kindertagen, nur etwas größer", scherzte Koch.