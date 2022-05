Vor 15 Jahren suchte die Kleine Zeitung bei der Platzwahl zum ersten Mal den schönsten Hauptplatz der Steiermark. Seither wurde jedes Jahr auf die Stimmen der Leserinnen und Leser gehört und unter anderem der schönste Themenweg, das schönste Familienausflugsziel oder das schönste Baujuwel gesucht.

Anlässlich des 15-Jahr-Jubiläums heißt es zurück an den Start: Wieder ist der schönste Hauptplatz der Steiermark gesucht, und auch im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag rittern bereits einige Kandidaten um den begehrten Titel.

Mit im Rennen ist der Wallfahrtsort Mariazell mit seinem weithin geschätzten Panorama des Hauptplatzes, das von der bekannten Basilika dominiert wird. Alljährlich Schauplatz des so beliebten wie begehrten Mariazeller Advents mit seinen zahlreichen Buden und Ständen, ist der Hauptplatz das Aushängeschild schlechthin der Stadtgemeinde.

Ein weiterer Kandidat: Der Koloman-Wallisch-Platz in Bruck, immerhin zweitgrößter Innenstadtplatz Österreichs © LR Norbert Mandel

Auch Bruck ist mittlerweile im Bewerb um den Titel als schönster Hauptplatz der Steiermark mit dabei. Dass es auf die Größe bei der Platzwahl nicht ankommt, ist zwar weithin bekannt. Zum Nachteil gereicht es Bruck aber bestimmt auch nicht, dass der Koloman-Wallisch-Platz mit rund 13.000 m2 als zweitgrößter Innenstadtplatz Österreichs gilt. In Bruck werden schon eifrig Stimmen gesammelt, Stimmzettel liegen unter anderem im Bürgerbüro der Stadtgemeinde auf.