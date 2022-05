Als im Oktober 2018 die Mürzstub’n Feiel zusperrte, löste das beliebte Lokal eine ganze Lawine an Restaurantschließungen aus und zeigte den Mangel an Fachkräften schonungslos auf, der auch heute noch offenkundig ist. Seitdem standen Küche und Schank im Grenzgebiet zwischen Bruck und Kapfenberg still, das soll sich mit dem morgigen Freitag allerdings ändern. Da lädt das Duo "Jay und Kay", das vorerst noch anonym bleiben will, zur Neueröffnung. "Wir wollen aufgrund unserer Herkunft nicht in ein kulinarisches Eck gestellt werden", sagt das Duo.