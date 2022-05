"Uns geht es nicht nur um den Honig, sondern auch um die Bienen"

Mit Kurzvideos und Diashow. Gerhard und Ines Kaltenegger aus Thörl sind seit sieben Jahren Hobbyimker. Bei unserem Besuch erzählen sie, was sie an der Imkerei fasziniert, warum es den Bienen im Bezirk gut geht und was jeder Einzelne gegen das Bienensterben tun kann.