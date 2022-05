Beach an der Mur kehrt nach coronabedingten Verschiebungen zurück an seinen Stammtermin Mitte Juni: So lautete die frohe Botschaft am Montagvormittag. Von 20. bis 25. Juni verwandelt sich der Brucker Hauptplatz wieder in die größte Sandkiste der Steiermark. Boccia, Beachvolleyball, Beachtennis und – erstmals dabei – Spikeball, versprechen jede Menge Action. Nach der Absage des diesjährigen Businesslaufs handelt es sich beim Beach an der Mur heuer um Brucks größtes Sportevent.