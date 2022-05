Der gebürtige Brucker Andreas Ropin hat schon eine lange Reihe an extremen sportlichen Leistungen vollbracht, seit er vor 15 Jahren dem Alkohol abgeschworen und seine Energie in den Sport investierte. So ist er etwa im Jahr 2014 sieben Tage lang ständig aufs Brucker Rennfeld gelaufen. Er hat in dieser Woche 300 Kilometer und 40.527 Höhenmeter zurückgelegt.