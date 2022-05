Nach vier Jahren pandemiebedingter Pause war es am Samstag wieder so weit: Am Sportplatz St. Ilgen veranstaltete die Feuerwehr St. Ilgen zum zehnten Mal die Hochschwabtrophy. Der klassische Leistungsbewerb für Feuerwehren wird seit 2002 alle zwei Jahre abgehalten. Waren bei den ersten Bewerben hauptsächlich Feuerwehren aus der Steiermark am Start, so nehmen seit 2010 vermehrt Gruppen aus ganz Österreich teil.