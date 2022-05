Die Coronapandemie, Fachkräftemangel, die steigende Inflation und Lieferkettenprobleme infolge des Ukraine-Krieges: Für Unternehmen gab es in den letzten beiden Jahren mehr als nur einen Krisenherd zu bewältigen. Wie kürzlich veröffentlichte Zahlen des Gläubigerschutzverbandes Creditreform zeigen, schlagen sich diese Krisen auch in den Insolvenzen nieder. Sowohl die Betriebs- als auch die Privatinsolvenzen stiegen im ersten Quartal 2022 stark an und befinden sich nun wieder auf Vor-Corona-Niveau.