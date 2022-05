Als umtriebig kann man Bäckermeister Dominik Szutiak auf jeden Fall bezeichnen. Er betreibt neben seinem Stammbetrieb in Markt Hartmannsdorf noch die Bäckerei/Café in Ilz, die Jausenstation und das Café in Hofstätten und das Hofcafé in Obergroßau/Sinabelkirchen. Begonnen als selbstständiger Bäcker hat er am Anfang 2018, nicht einmal fünf Jahre später steht als Nächstes die Filiale in Mariazell am Programm.