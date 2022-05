Mitte dieser Woche schlugen die steirischen Sozialmärkte Alarm. Die allgemeine wirtschaftliche Lage, die Rekordinflation und auch die große Anzahl an Vertriebenen aus der Ukraine sorgen dafür, dass die Sozialmärkte an ihre Kapazitätsgrenzen stoßen. Das weiß auch Helmut Maier, der Ortsstellenleiter des Roten Kreuz in Bruck. Seit 2010 betreibt das Rote Kreuz dort eine Team Österreich Tafel, die seit 2021 auf dem Minoritenplatz angesiedelt ist und jeden Samstagabend geöffnet hat. Die aktuelle Lage stellt aber auch die krisenerprobten Mitarbeiter vor eine Herausforderung. "Die Zahl der Menschen, die zu uns kommen, hat sich verdreifacht", sagt Maier.