Wenn der aus Allerheiligen im Mürztal stammende Regisseur Georg Schütky ein Stück auf die Bühne bringt, muss es etwas Besonderes sein. Kriterien wie Standard oder Durchschnitt entsprechen so gar nicht dem Geschmack Schütkys, der sein Talent schon auf vielfältige Art und Weise zur Schau gestellt hat. Im Herbst 2014 orchestrierte er beispielsweise den Kapfenberger Lipdub, ein Projekt von Weltformat, es folgten etwa „Jakob der Letzte“ in Krieglach oder eine Inszenierung anlässlich des Tages der Deutschen Einheit in Berlin, längst die Wahlheimat des früheren Obersteirers, der aber regelmäßig in seiner Heimat aktiv ist.