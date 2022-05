Es gibt viele Möglichkeiten, sich zum 40. Geburtstag zu beschenken. Die einen leisten sich eine teure Uhr, andere wiederum fliegen an exotische Orte. Gleich mit einem eigenen Kompetenzzentrum gratuliert sich die Lebenshilfe Bruck-Kapfenberg zum 40-Jahr-Jubiläum, die in diesen Tagen ihren neuen Standort in der Wiener Straße zwischen McDonald's und Norske Skog bezieht. "Jeder hat ein Talent, man muss es aber entdecken und fördern", sagt Stefan Hofer, der Vorsitzende der Lebenshilfe.