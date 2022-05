"Nah für dich, da für dich": So lautet der Slogan für die Community Nursing-Projekte, die nun nach und nach im ganzen Land ausgerollt werden. Dieser Satz umreißt auch das generelle Vorhaben der künftig tätigen "Gemeindepflegekräfte" – nämlich nah dran an der Bevölkerung den möglichst langen Verbleib älterer Personen in den eigenen vier Wänden sicherzustellen.