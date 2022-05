Prominenten Besuch hatte das jüngste Kindberger Wirtschaftsfrühstück am Mittwoch im Rathaus, schaute doch der frühere Landeshauptmann-Stellvertreter Michael Schickhofer in seiner Funktion als Verantwortlicher für das Innovationsmanagement in den Regionen bei der Steirischen Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (SFG) vorbei. Dabei sah Schickhofer gleich selbst eine Innovation: Nämlich die Kaltplasmatechnologie der Firma Jonix, die Innenräume vor Viren und Bakterien sicher macht und sich nun im Zuge des Wirtschaftsfrühstücks in Person von Herbert Wied und Markus Zelisko präsentierte.