In diesen Tagen und Wochen stehen für zahllose Schüler nicht nur die Maturaprüfungen an, sondern auch jede Menge Schularbeiten. Nicht alle Jugendlichen werden die erhofften Leistungen an den Tag legen. Häufig liegt das nicht an fehlendem Wissen, vielmehr spielt das richtige Lernen eine Rolle. Davon ist jedenfalls René Lessner überzeugt, der sich gerade als "Der Lernexperte" in Kapfenberg und Umgebung selbstständig gemacht hat und sich Themen wie Prüfungsstress und Leistungsdruck widmet.