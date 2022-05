"Man muss Spaß an der Arbeit haben, sonst macht man keinen guten Job", fasst Mathias Rinnhofer aus Langenwang seine Motivation, den elterlichen Hof zu übernehmen, in einem Satz zusammen. Der 25-Jährige wird zukünftig die Ochsenmast samt Forstwirtschaft im Haupterwerb schaukeln – und nebenbei in der Landwirtschaftskammer in punkto Forstwirtschaft auch Weiterbildungen abhalten.