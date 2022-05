Im Jänner 2019 präsentierte die damalige Versicherungsanstalt für Eisenbahnen und Bergbau (VAEB) ihre Pläne für eine neue Sonderkrankenanstalt in Mürzzuschlag, die im Juni des Vorjahres noch einmal konkretisiert wurden. Damals war von 80 Betten für Stoffwechselerkrankungen, einem Baubeginn im Herbst 2022, einer Eröffnung Anfang 2024 sowie Kosten zwischen 20 und 30 Millionen Euro die Rede. Mittlerweile laufen zumindest die Vorarbeiten an, in den vergangenen Tagen fand auch der offizielle Spatenstich statt - allerdings abseits des medialen Rampenlichts.