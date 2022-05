In diesen Wochen neigt sich das Fußballjahr auf den Plätzen der Region langsam dem Ende zu. Doch weil nach der Saison bekanntlich vor der Saison ist, begibt sich das Kapfenberger Nachwuchsmodell schon jetzt auf die Suche nach neuen Talenten. Im Zuge einer Sichtung können sich fußballbegeisterte Burschen bereits am 18. Mai (16 Uhr) auf der Anlage des Kapfenberger Gymnasiums für einen Platz in den Leistungsklassenteams der U13 (Jahrgänge 2010/11) und U15 (Jahrgänge 2008/09) in den Fokus spielen.