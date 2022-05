Naschen und dabei etwas Gutes tun – dies kann man in nächster Zeit ganz einfach kombinieren, indem man bei der "Macherei" in der Brucker Innenstadt Macarons kauft. Die süßen, blau-gelben Köstlichkeiten sind um 3,50 Euro pro Stück erhältlich, wovon 2,50 Euro an die Aktion "Wir für Ukraine" der Kleinen Zeitung gehen.