Die Deutschen sagen Kartoffel zu ihr, die Österreicher benutzen den Ausdruck Erdäpfel, bei Kindern ist sie wiederum vor allem in Pommes-Form beliebt. Auf jeden Fall stand besagte Knolle im Mittelpunkt, als die Bäuerinnen der Region in den vergangenen Tagen den heimischen Volksschulen einen Besuch abstatteten. "Nach zweijähriger Pause kommen die Bäuerinnen heuer im Mai und nicht wie gewohnt im Oktober in die Klassen", sagte Barbara Kiendlsperger von der Landwirtschaftskammer.