Mit einem abwechslungsreichen Kultur- und Veranstaltungsprogramm will Turnau die Kultur in den kommenden Sommermonaten aus der Coronapause zurückholen. Nach zwei absagenreichen Jahren soll nun ein "Sommer wie damals" folgen, der den zahlreichen Kulturträgern in Turnau die Chance bietet, sich den Einwohnern und interessierten Gästen zu präsentieren.