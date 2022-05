Im Februar des Vorjahres zogen FPÖ, ÖVP, KPÖ und Neos in Bruck aus, um die Miete für ein SPÖ-Heim in der Grabenfeldstraße zum Politikum zu machen. Sogar vom Verdacht der Untreue und von möglicher illegaler Parteienfinanzierung war damals die Rede. Die geäußerte Kritik betraf die Höhe der Miete, die mit 1,81 Euro pro Quadratmeter vergleichsweise niedrig ausfiel. Die SPÖ argumentierte wiederum damit, dass alle in diesem Gebäude untergebrachten Vereine gleich viel bezahlen würden.