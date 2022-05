Lediglich eine Woche, nachdem die Norske Skog ihr 72 Millionen Euro schweres Kraftwerk in Betrieb genommen hatte, drehte sich Donnerstagmittag abermals alles um die Energie. Da präsentierten der norwegische Papierkonzern, die Stadt Bruck, die Nachhaltigkeitsreferentin Anja Benesch und die Brucker Biofernwärme rund um Hannes Merl weitere Ausbaupläne für das städtische Fernwärmenetz. "Gemeinsam investieren wir 120 Millionen Euro in die Nachhaltigkeit", freute sich Bürgermeister Peter Koch. In dieser Summe enthalten sind auch das Kraftwerk der Norske Skog und die Ende 2021 fertiggestellte Wehranlage mit einem Investitionsvolumen von 25 Millionen Euro.