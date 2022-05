Ab kommenden Montag, den 9. Mai, werden auf der L 103, Preiner-Gscheid-Straße, im Raum Neuberg bis voraussichtlich Ende August jede Menge Maßnahmen umgesetzt. Landeshauptmann-Stellvertreter und Landesverkehrsreferent Anton Lang: "Auf einer Länge von 700 Metern wird die Fahrbahn saniert. Ebenfalls saniert werden die in dem Abschnitt liegenden Waldbach- und Zuserbrücke sowie eine Stützmauer. In Summe investieren wir knapp 630.000 Euro in dieses Projekt."