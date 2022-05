Acht Siege aus ebenso vielen Spielen, so lautete die stolze Bilanz der Kindberger Tennisspieler im vergangenen Frühjahr. Mit einer beeindruckenden Ausbeute von 133:17 Sätzen machten Stefan Rettl & Co. die Rückkehr in die Landesliga A - zugleich die höchste steirische Spielklasse - nach rund einem Jahrzehnt Abstinenz perfekt. Am Samstag (11 Uhr) startet Kindberg nun mit einem Heimspiel gegen Gleisdorf, wo mit Björn Phau die frühere Nummer 59 der Welt spielt, in die neue Saison. "Unser Ziel ist der Klassenerhalt", sagt Rettl. Je früher dieser fixiert wird, am besten mit einer Qualifikation für das obere Play-off, desto besser.