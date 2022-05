Hauptgrund für das am Donnerstagvormittag eröffnete Konkursverfahren am Landesgericht Leoben ist laut dem Unternehmen Nussmüller + Partner die Preisentwicklung der Rohstoffe innerhalb der letzten zwei Jahre und die Tatsache, dass wie in der Branche üblich, Verträge zu Fixpreisen abgeschlossen wurden. So können die Materialkostenerhöhungen nicht an die Auftraggeber weitergegeben werden.