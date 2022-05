Um Hebammen und ihre Arbeit zu ehren, wurde vor Jahren der Internationale Hebammentag aus der Taufe gehoben, der am 5. Mai begangen wird. Katharina Reisenauer von den "Mürzer Hebammen" und ihre Kolleginnen im Bezirk feiern den Tag mit einem Brunch - sofern es die Zeit zulässt. Seit vielen Jahren herrscht in Österreich im EU-Vergleich ein Hebammenmangel. 322 sind derzeit steiermarkweit im Einsatz - für den Bezirk Bruck-Mürzzuschlag sind es fünf, zwei davon sind Kassenhebammen. "Das ist viel zu wenig", sagt Reisenauer, die sowohl im LKH Hochsteiermark am Standort Leoben angestellt ist, als auch seit 2010 gemeinsam mit ihrer Kollegin Sandra Rinnhofer eine freie Hebammenpraxis in Mürzzuschlag betreibt. Neben Rückbildungskursen, Schwangerenyoga und Mutter-Kind-Pass-Beratungen bieten sie auch Betreuungen nach der Geburt bei den Frauen zu Hause an.