Das Tischtennisgen hat Tobias Hold aus Graz wohl von seinem Großvater geerbt: Toni Hold nahm dreimal an Tischtennisweltmeisterschaften teil, 1968 wurde er Vizestaatsmeister in Graz. Bis heute produziert und verkauft der 85-Jährige einen speziellen Schlägerbelag, den er erfunden hat. Sein Enkelsohn war aber nicht von Beginn an begeistert von der Ballsportart. "Erst als ich zehn war, spielte ich mit Freunden auf einer Geburtstagsparty ein paar Matches und habe alle verloren." Danach bat er seinen Opa, der eine kleine Privathalle besitzt, ihm dort das Tischtennis beizubringen. Nach ein paar Spielen fand er solchen Gefallen daran, dass er sich beim Grazer Tischtennisverein USV Indigo anmeldete.