Jahrelang beschäftigte die Zukunft der örtlichen Postfiliale die Kindberger Gemeindepolitik. Schon im Mai 2017 drohte ihr erstmals die Schließung. Damals konnte das Aus noch abgewendet werden, die Filiale zog nach der Trennung von der Bawag P. S. K. schließlich in die Ungerfeldgasse. Die Kundenfrequenz stieg in den darauf folgenden Jahren allerdings nicht mehr an, weshalb im vergangenen Herbst das Aus endgültig besiegelt war. "Im Grunde ist die Geschichte der Post in Kindberg schon eine Odyssee", sagt Bürgermeister Christian Sander.