Die aktuelle Krise nahm die SPÖ zum Anlass, um im Zuge der Mai-Feierlichkeiten gleich zu 14 verschiedenen Veranstaltungen im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag zu laden. Den Auftakt machte am Samstag um 16 Uhr Landesrätin Doris Kampus in St. Barbara, zum Abschluss trat der Landtagsabgeordnete Wolfgang Moitzi am Sonntag um 11 Uhr im Kanonenpark Gußwerk auf. Dazwischen lagen Fackelzüge, Festansprachen, das eine oder andere Maibaumaufstellen und vor allem eine zentrale Erkenntnis: Die SPÖ zeigt sich in diesen Tagen besonders angriffslustig.