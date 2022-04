Mehr als 200 Kinder der Volksschule sowie der Mittelschule Thörl folgten am Freitag der Einladung des Jagdschutzvereins rund um Edmund Ebner ins örtliche Freizeitheim, wo der Aktionstag "Wir schützen unsere Umwelt" über die Bühne ging. Von Experten aus den Bereichen Wasser und Müll erfuhren die Kinder und Jugendlichen dabei allerhand über die Mülltrennung, den Umgang mit Hundekot oder die Anzahl der Schadstoffe in Zigaretten. "Nehmen wir nur eine Aludose her. Wird diese auf dem Feld liegen gelassen, kommt sie in einen Kreislauf – und das gefährdet dann auch die Tiere", sagte Abfallberater Richard Lanzinger vom Mürzverband.