Ab dem 1. Mai weht am Brucker Hochanger ein frischer Wind – ein frischer weiblicher Wind wohlgemerkt: Denn ab morgen ist das Naturfreunde-Schutzhaus fest in Frauenhand. Mit Barbara Lang und Eva Gruber gelang es den Naturfreunden rund um die frischgebackene Obfrau Andrea Winkelmeier, Frauenpower für die Hütte am Brucker Hausberg zu gewinnen.