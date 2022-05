Dass die Stadt Kapfenberg und ihr nunmehriger Ortsteil Parschlug mit Elisabeth Görgl eine Skifahrerin von Weltklasse-Format hervorgebracht haben, ist hinlänglich bekannt. In diesen Tagen schaute mit Nicole Schmidhofer nun aber eine weitere Weltmeisterin in der Sportstadt vorbei, um sich für die neue Saison in Fahrt zu bringen. Schmidhofer selbst kämpft nach einer schweren Knieverletzung von Val d'Isère Ende 2020 um die Rückkehr nach die Weltspitze. Die vergangene Saison musste Schmidhofer vorzeitig beenden, der Körper ließ einfach keine Rennen mehr zu. Seit März arbeitet Schmidhofer nun am abermaligen Comeback, vor Ostern absolvierte sie noch drei Wochen auf Skiern.