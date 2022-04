Schon mit sechs Jahren hatte Stefan Feigl einen klaren Traum: "Ich wollte immer Konditor werden. Egal ob Weihnachtskekse oder Germmehlspeise, das Backen hat mir immer große Freude bereitet." Der eine oder andere Umweg führte Feigl, der ursprünglich aus dem Südburgenland stammt und auch schon als Gastronom in der Nähe von Hartberg tätig war, schließlich ins Mürztal. Dort siedelte sich Feigl in Langenwang an, zehn Jahre lang war der Absolvent der Hotelfachschule Oberwart schließlich Filialleiter bei Lidl in Bruck. Doch der Traum von der Laufbahn als Konditor, der sich mit Fondant, Glitzerperlen und Zuckerguss verwirklichen kann, blieb stets im Hinterkopf verwurzelt.