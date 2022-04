Jugend am Werk mietet sich bei Stadtwerken Mürzzuschlag ein

Der Sozialdienstleister verlegt sein Ausbildungszentrum von der Oberen Bahngasse in ehemalige Geschäftsräume in der Innenstadt. Die Stadtgemeinde investiert 2,2 Millionen Euro in den Umbau, eröffnet wird im Herbst 2023.