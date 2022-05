Es war Liebe auf den ersten Blick, als Nicole und Daniela Kopaunik 2014 das erste Mal aufeinander trafen. Damals hatten sie noch keine Ahnung, dass sie als Österreichs erstes gleichgeschlechtliches Paar mit der Einführung der "Ehe für alle" am 1. Jänner 2019 in die Geschichte eingehen würden. Beim "Pink Lake Festival" in Pörtschach am Wörthersee traten drei Hochzeitsplanerinnen an die beiden heran und fragten, ob sie sich als Erstes trauen wollen - das Paar sagte spontan ja. Die Hochzeit, die in der Silvesternacht in Velden über die Bühne ging, erfuhr weltweite mediale Beachtung.