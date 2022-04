"Europa fängt in der Gemeinde an": Um diesem Leitspruch der Initiative "Unser Europa, unsere Gemeinde" gerecht zu werden, wird von Sebastian Wintschnig, Europa-Gemeinderat der Stadt Bruck, eine neue Veranstaltungsreihe mit dem Titel "Europäischer Dialog" ins Leben gerufen. In diesem Dialog-Format sollen ehemalige und aktive Politiker, Forscher, aber auch Bürger zu Wort kommen und sich über ihre Ideen, Forderungen und Wünsche für die Europäische Union austauschen.