Mountainbiker vs. Jäger

Streit auf Forstweg endete mit Morddrohung

Ein Ehepaar befuhr am Sonntag im Mürztal eine Forststraße. Ein Jäger stellte sie zur Rede, der Streit soll in den Worten gegipfelt haben: "Ich erschieß' und vergrab' euch wie in der Ukraine." Jetzt ist die Sache gerichtsanhängig.