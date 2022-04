Als die FH Joanneum in Kapfenberg vor mehr als 20 Jahren mit dem Institut für Internet-Technologie begann, war die digitale Welt noch eine andere. Das Internet steckte 2001 für den Normalverbraucher noch in den Kinderschuhen, das Online-Shopping befand sich ebenso noch ganz am Beginn seiner Entwicklung wie das Konsumieren von Musik und Filmen, YouTube etwa wurde erst 2005 gegründet.