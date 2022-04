Hans Roth, ein Pionier der Abfallwirtschaft und Aufsichtsratsvorsitzender der Saubermacher-AG, kam am Montag höchstpersönlich nach Wartberg (Gemeinde St. Barbara), um den Startschuss für ein neuartiges Müllvermeidungsprojekt zu geben. Er hatte dafür auch seine Gründe: "Was hier entstanden ist und was hier passieren wird, wird seinen Weg in die Welt antreten."